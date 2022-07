Focus op de rit maar ook vooral op leiderstrui voor Van Aert: "Ongelooflijk om geel te kunnen dragen in Frankrijk"

Opnieuw is een rit in de Tour de France begonnen met Wout van Aert in de gele leiderstrui. In Frankrijk deze keer.

Na het drieluik in Denemarken staat nu een etappe van Duinkerke naar Calais op het programma. Van Aert is alleszins niet van plan om zijn trui af te staan. "Het is ongelooflijk om de gele trui te kunnen dragen in Frankrijk. Ik ga er alles aan doen om de gele trui te verdedigen zo lang ik kan", vertelde Van Aert voor de start van de etappe in Duinkerke.

Na drie tweede plaatsen op rij maakt Van Aert wel nog altijd jacht op een ritzege in de Tour de France. De etappe is ook opnieuw een kans voor Van Aert om die ritzege te pakken, want het parcours is verraderlijk, met de Cap Blanc-Nez op tien kilometer van de aankomst. Daar kunnen de pure sprinters het misschien lastig krijgen.

De organisatie verwacht dan ook een vastberaden Wout van Aert, zo blijkt uit het bovenstaande filmpje, maar rekent ook op een strijd met zijn eeuwige rivaal Mathieu van der Poel en nog een resem andere concurrenten die eveneens mikken op de dagzege.