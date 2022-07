Herziening van het Tourparcours: het parcours eens omdraaien

De Tour is onderweg. Het parcours is gelijkaardig als vorige jaren. Er zijn de klassieke valpartijen in de 1e week. Daarom is het een idee om het parcours volledig te herzien.

Het parcours van de Ronde van Frankrijk ziet er vaak hetzelfde uit. In de 1e week zijn er veel vlakke etappes. Al dan niet geaccidenteerd. Op het einde van de week zijn er vaak al de 1e cols. Anders zijn die er in het begin van de 2e week. Daarna wordt de doorsteek gemaakt naar een ander hooggebergte. Afsluiten doen we de laatste jaren steevast met een criterium in Parijs. Tussendoor is er nog ruimte voor 1 of meer tijdritten.

Het gevolg is dat het verloop vaak hetzelfde is. Bij de vlakke etappes in de 1e week hoopt de organisatie vaak nog op de wind, maar de natuur heb je niet in de hand. Daardoor krijg je vaak geeuwetappes. Zoals die in Denemarken. Gelukkig was er nog Magnus Cort om ons te verblijen met een ludieke solotocht. Verder wil de organisatie vooral de spanning opbouwen naar de laatste bergetappe en de evenutele tijdrit die daarna komt. In het slechtste geval is daarvoor al de beslissing gevallen.

SNEL HET HOOGGEBERGTE IN

Daarom is het misschien eens een goed idee om het parcours in de toekomst volledig te herzien. De Tour doet al snel de bergen aan. Zo onstaat er sneller ruimte in het klassement. Er zal sneller rust zijn in het peloton en dat leidt mogelijk tot minder valpartijen. De laatste ritten in het hooggebergte zijn al verreden voor de laatste rustdag. Tussendoor zijn er ook etappes die vlakker of zelfs helemaal vlak zijn.

In de laaste week kan je dan van die specifieke ritten erin leggen. Er kan een rit in de Jura zijn. Een rit in de Vogezen. Eventueel een kasseirit. Of misschien is het eens een idee om het parcours van Luik-Bastenaken-Luik erin te leggen, maar dan zonder het 1e deel tussen Luik en Bastenaken. Daar kunnen ook grote verschillen gemaakt worden.

Ook kan er een tijdrit van 50 km of meer zijn op de voorlaatste dag. Dat is al van 2014 geleden. En misschien nog een laatste idee. Het criterium in Parijs vervangen door een volwaardige rit met hindernissen met aankomst in Parijs.

MOGELIJKHEID VOOR 2023

In 2023 start de Tour in Bilbao. Het is al geweten dat de 1e ritten zeker niet vlak zullen zijn. Ook liggen de Pyreneeën in de buurt. Misschien hebben ze hetzelfde idee als hierboven. Al zullen ze misschien de westkust van Frankrijk volgen. ASO nog een suggestie voor 2023 doen, zal moeilijk zijn. Het parcours zal al zo goed als zeker vastliggen. Maar wie weet, wijken ze ooit eens af van het klassieke verloop van de Tour.