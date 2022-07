Renner van Lotto Soudal maakt indruk in Roemenië op zware slotklim: "Ik voelde me goed"

In de 2e etappe van de Sibiu Tour kreeg het peloton eerst een vlak parcours voorgeschoteld. Op het einde was er nog een lange slotklim van meer dan 20 km. Harm Vanhoucke finishte 2e.

"De ploeg beschermde me goed op het vlakke", zei Vanhoucke. "Kamil Malecki reed de hele dag om de vroege vlucht terug te halen. Op de zware slotklim voelde ik me goed en we reden met 3 weg."

"Cian Uijtdebroeks gaf in de laatste 2 km alles om een zo groot mogelijk gat met de rest te hebben", ging Vanhoucke verder. "Uiteindelijk gingen we sprinten en Giovanni Aleotti was de sneller. Dus ik kan niet ontgoocheld zijn. De 3e etappe is een klimtijdrit, waar ik al enorm naar uitkijk."

"Uijtdebroeks rode full gas the final 2km to create the biggest possible gap. In the sprint, Aleotti was clearly a bit faster, so I can’t be disappointed. I’m really looking forward to give it my all during tomorrow’s mountain TT." #SibiuTour (2/2)