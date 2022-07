Geen Marianne Vos meer in de Giro Donne, ze wil zich focussen op de Tour de France Femmes

Marianne Vos is niet meer gestart in de Giro Donne. Ze wil zich focussen op haar latere doelen in het seizoen.

In de Giro Donne boekte Marianne Vos al 2 ritzeges, maar toch stapt ze af. Ze stond niet meer aan de start van de rit naar de Passo del Maniva. "Ik ben blij met met mijn 2 ritzeges", zegt Vos. "Ik ga nu rusten en de batterijen terug opladen. Ook leef ik toe naar de volgende doelen in mijn seizoen." 🇮🇹 #GiroDonne22 @marianne_vos leaves the Giro d’Italia Donne👇 pic.twitter.com/KdFTcEMrkO — Team Jumbo-Visma Women (@JumboVismaWomen) July 7, 2022 Vos zal op 24 juni aan de start staan van de Tour de France Femmes. Daar zal ze ongetwijfeld ook ritzeges willen boeken. In 2014 (Champs-Elysées) en 2019 (Pau) won ze met La Course al een voorloper van die koers.