Pogacar wil Stuyven wel "een biertje" trakteren: "Heb liever een flesje wijn"

Tadej Pogacar was de beste van de klassementsmannen onderweg naar Arenberg. Met dank aan Jasper Stuyven pakte hij wat seconden op alle concurrenten.

"Ik heb me een paar keer enorm in zijn wiel moeten vastbijten", aldus Tadej Pogacar na de race bij Sporza in een reactie.

"Maar ik kon hem bijhouden. Ik voelde me goed en het was knokken, maar ik heb belangrijke seconden kunnen pakken."

Biertje

"Misschien was hij mijn beste ploegmaat vandaag", kon er een lachje af. "Ik moet hem misschien maar een biertje trakteren."

"Ik heb liever een flesje wijn, we zullen in Parijs wel zien wat er mogelijk is. Ik zal er hem eens over aanspreken", prikte Stuyven terug.