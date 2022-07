TDF in België: Van der Poel hoopt op verbetering en gaat anders opgave overwegen: "Zo heeft niemand er wat aan"

Dat de zesde Tourrit in België gestart is, is het laatste van Mathieu van der Poel zijn zorgen. Een opgave in de komende dagen is niet ondenkbaar.

Van der Poel is immers een schim van zichzelf en kon ook in de kasseirit geen rol van betekenis spelen. "Het heeft niet veel zin dat ik zo blijf door rijden. Daar heeft niemand wat aan. Ikzelf niet en de ploeg ook niet. Ik hoop dat het betert", wil Van der Poel snel vooruitgang zien. "Ik kan alleen maar afwachten de komende dagen." Misschien is het gewoon een mindere periode. Ook een klepper als Van der Poel heeft daar recht op. "Ik kan er ook mee leven dat het een keertje niet top is. Het is niet realistisch om te denken dat je elke grote ronde een speciale trui gaat dragen of een rit gaat winnen. Dat weet ik zelf ook wel. Nu zit ik toch heel ver van het niveau dat ik moet halen." CORONATEST NEGATIEF Kan een ziekte aan de basis van die vormcrisis liggen? " Ik voel me niet heel lekker, om eerlijk te zijn, maar het is ook niet dat ik me ziek voel. Ik heb gisteren voor de zekerheid een coronatest gedaan, maar die was negatief. Het is een vraagteken, ook voor mezelf. Ik kan alleen maar verder doen en hopen dat het betert." Voorlopig dus toch maar doorzetten dus. Maakt Van der Poel zich ook zorgen voor doelen die na de Tour de France nog volgen? Het WK wielrennen in Australië, bijvoorbeeld. "Het WK ligt toch nog iets verder. Daar ben ik echt nog niet mee bezig."