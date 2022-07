Tussensprinten beroeren: "Van de pot gerukt, maar anders Pogacar concurrent" en "Straks moet je nog over een zandbank lopen"

Wout van Aert is volop aan het strijden voor de groene trui, maar de tussensprints zijn nauwelijks nog een prooi voor drie renners. Over de puntentellingen kan ook heel wat gezegd worden. De analisten durven er zelfs vrij ver in gaan.

“Ik legde Wout van Aert het dilemma voor: vier ritten winnen en geen groen, of maar één rit winnen en groen. Voor mij is dat een no-brainer, ik wil vier ritten. En ik dacht voor hem ook, maar hij wil groen”, aldus Jan Bakelants in Vive le Vélo.

“Ik vind de puntentelling van de pot gerukt, maar als alle ritten gelijk zouden zijn – wat misschien het eerlijkste is, dan is Pogacar misschien de grootste concurrent voor groen. Ze willen de rappe mannen ook iets gunnen.”

Zandbank

“Met Lausanne en Longwy zijn er wel twee sprintersetappes waar Wout veel punten gaat pakken en geen enkele andere sprinters een kans maakt om toch maar de top-10 te gaan halen volgens mij.”

Brian Holm pikte in: “Die tussensprints vind ik niet mooi en dat is er te veel aan. In de Ronde van België heb je nu de Gouden Kilometer … proficiat! Ik vind dat allemaal niks, straks moet je nog over een zandbank lopen of zo …”