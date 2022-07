Is dit de juiste tactiek? "Koers hard maken, elke dag Pogacar zijn ploeg uitwringen"

Wout van Aert nam afscheid in stijl van zijn gele trui. Hij maakte de koers bijzonder hard op weg naar Longwy. Wat dat in de toekomst gaat brengen?

Pogacar controleert tot op heden de koers vooral zelf, maar zijn ploeg vertoont wel hier en daar wat mogelijke barstjes.

"Daarom vind ik het net goed dat ze de koers hard maken vanuit Jumbo-Visma", aldus Marijn de Vries in Vive le Vélo.

Uitwringen

"Hoe meer energie je Pogacar kan laten verspelen, hoe beter het is. Dit is de manier van koersen volgens mij."

"Koersen, onrust stoken, ... Zelfs Roglic was even mee in een ontsnapping. Kunnen ze zo de ploeg van Pogacar uitwringen elke etappe? Jumbo-Visma is volgens mij in de breedte sterker dan UAE."