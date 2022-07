Jonge Belg breekt contract open bij Lotto-Soudal: "Indrukwekkend wat hij laat zien" en "Toekomst van onze ploeg"

Arnaud De Lie heeft indruk gemaakt bij Lotto-Soudal en meteen een contractverlenging gekregen, waardoor hij nu tot 2024 aan het team gebonden blijft.

De Lie tekende zijn nieuw contract bij Lotto-Soudal op de dag dat hij op bezoek was in de Tour de France in de rit naar Longwy.

“Wat Arnaud dit jaar heeft laten zien - als eerstejaarsprof - is indrukwekkend", is John Lelangue, CEO van Lotto Soudal, duidelijk over de contractverlenging op de webstek van het team.

“We wisten dat hij een toptalent was omdat hij doorstroomde vanuit onze opleidingsploeg en we hem ook daarvoor al volgden. Maar dat hij direct zes keer zou winnen in zijn eerste halfjaar als prof, hadden we niet kunnen voorspellen."

"We geloven erin dat hij in de toekomst kan uitgroeien tot een renner die kan meedoen om de winst in de allergrootste wedstrijden. Renners als Arnaud De Lie, die we zelf opleiden en waar we vervolgens zelf mee kunnen scoren, zijn de toekomst van onze ploeg. Daarom zijn we heel blij dat hij langer bij ons blijft.”