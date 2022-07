Round-up: enkele favorieten mogen al kruis maken over tourpodium, Roglic rukt op, Meintjes moet te voet over de lijn

Jonas Vingegaard toonde zich nog de evenknie van Tadej Pogacar en is zo de eerste concurrent in de stand geworden.

Ook Thomas, Roglic en een aantal anderen beperkten de schade op vrijdag, voor O'Connor zijn alle ambities op een podium in Parijs stilaan weg.

#TDF2022, Stage 7. Save of the day? Louis Meintjes. Running last ramp—at least last 100 m—without big time loss (16th +0:51). The feeling in legs after ~19 min of max effort, then have to step off the bike and conquer ascent in its most difficult part (max 24 %) on foot. 🎩🏃‍♂️🚲 pic.twitter.com/XJEIcSwU6D