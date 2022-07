Toch maar opletten: 'Jury roept Wout van Aert opnieuw op het matje voor bidon en hulp uit ploegwagen'

Wout van Aert kreeg al een boete in deze Tour de France en deze morgen kreeg hij opnieuw de commissarissen op zijn dak.

Wout van Aert heeft bij de start van de 7e etappe in Tomblaine een bezoekje gekregen van 4 Tour-commissarissen.

Hij zou er volgens Cyclingtips een verbale berisping hebben gehad voor nieuwe inbreuken op het tourreglement en mocht zijn versie van de feiten uit de doeken doen.

Bidon

Het ging over assistentie van de volgwagen en over een bidon. Eerder had hij al een boete opgelopen voor vuil dumpen buiten de daartoe geijkte plaatsen.

De Franse jury is dit jaar heel erg streng en deelde al een resem boetes uit. Van Aert moet opletten dat hij geen tijdstraf (of puntenstraf) krijgt bij een nieuwe inbreuk. Bij drie straffen kan zelfs diskwalificatie volgen.