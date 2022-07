Wout Van Aert doet het peloton pijn volgens Marc Sergeant

Wout Van Aert heeft op weg naar Longwy het peloton pijn gedaan. Dat is de conclusie van Marc Sergeant in Het Nieuwsblad.

Het was overduidelijk in de 6e etappe. Wout Van Aert wou absoluut in de vroege vlucht zitten. Marc Sergeant begrijpt die zet van Jumbo-Visma, want zo ontlast je de rest van de ploeg van elke verantwoordelijkheid. Dat zegt hij in Het Nieuwsblad.

Zo probeerde Jumbo-Visma Team UAE Emirates onder druk te zetten, maar volgens Sergeant zijn ze daar nooit in geslaagd. Tadej Pogacar was volgens hem in de 1e uren attent en zorgde ervoor dat Van Aert niet met een grote groep kon wegrijden. Ook kreeg UAE hulp van Alpecin-Deceuninck en EF Education-EasyPost.

De move van Van Aert heeft er ook voor gezorgd dat het peloton moe was. Sergeant verwijst dan naar de finale. Al op de klim van 4e categorie zakten verschillende renners erdoorheen.