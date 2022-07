Amerikaanse wint na machtige solo in Giro Donne, Cavalli brengt van Vleuten (even) in de problemen



In de Giro Donne was er opnieuw een pittige rit op zaterdag. En dat leverde het nodige spektakel op weg naar San Lorenzo Dorsino. Er stonden op de rit van zaterdag opnieuw enkele ferme cols op het programma, de aankomst lag bovendien ook op een beklimming van enkele kilometer. Faulkner En dus was het afwachten wat de favorieten zouden doen. Kristen Faulkner zou uiteindelijk met een knappe solo de zege gaan pakken. Aan de streep had de Amerikaanse een minuut voorsprong over op de eerste achtervolgers. Daar reed Cavalli weg van Annemiek van Vleuten, die wel ruim leider blijft.



