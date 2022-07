Groeiend budget als hulp en Vuelta de volgende stap voor Evenepoel: "Eerst studeren en dan examens afleggen"

Voor Remco Evenepoel geen Tour de France, wel deelname aan de Vuelta straks. Een volgende stap moet dat worden in zijn ontwikkeling als ronderenner.

Een goed BK op de weg en een schitterende overwinning in het BK tijdrijden zijn de vorige wapenfeiten van Remco Evenepoel dit seizoen. Het is ook al wel gebleken dat er in de rittenkoersen op WorldTour-niveau nog ruimte is voor verbetering. Vooruitgang boeken in het rondewerk staat zeker nog op de agenda voor Evenepoel.

VRAGEN BEANTWOORDEN IN VUELTA

"Eerst moest ik de tijdritten goed kunnen beheersen. Nu moet ik gewoon nog blijven werken op het klimmen. Dat gaan we de komende maanden doen. De Vuelta zal een volgende stap worden daarin. Dan kunnen we misschien weer wat vragen beantwoorden. Eerst studeren en dan pas examens afleggen. Da's wat we gaan blijven doen. De Vuelta is daarin de volgende stap", zo omschrijft Evenepoel één van zijn doelen uit het najaar.

Wat ook kan helpen om hem een betere ronderenner te makne, is dat de kern van renners in zijn steun nog versterkt wordt. Moet de budgetverhoging bij Quick-Step hiervoor dienen? "Ik zag dat het budget omhoog zal gaan, maar ik heb natuurlijk geen inspraak naar wat dat naartoe gaat. Dat laat ik aan Patrick Lefevere en de technisch directeur over."

LEREN VAN ANDERE PLOEGEN

Ongetwijfeld zal het de intentie zijn om de ploeg in zijn geheel nog beter te maken. "Ik denk dat dat budget in het algemeen wel naar de hele ploeg zal gaan. Zowel stagewijs als naar de omkadering, naar alles gewoon. Ik denk dat we heel veel kunnen leren van ploegen als Jumbo-Visma, Ineos en Bora-Hansgrohe. We moeten proberen te kopiëren. Wat niet makkelijk is, omdat we heel weinig inside informatie krijgen."