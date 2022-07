Wout van Aert na nieuwe zege: "Spijt komt altijd te laat" en "Hij stilaan grootste concurrent voor groen"

Wout van Aert heeft zijn tweede ritzege beet in deze Tour de France. Genieten dus voor de renner van Jumbo-Visma, die ook een zaak doet voor de groene trui.

"Ik ben heel blij met deze overwinning. De ploeg heeft er alles aan gedaan om de aanvaller terug te pakken, dus dan moest ik het wel afmaken", aldus Wout van Aert bij Sporza.

"Het was een zware klim, met hele steile stukken en ik moest vechten om het wiel van Pogacar te houden en dan wachten op de sprints. Ik wilde niet loslaten, dat was de mindset die ik had."

Spijt

"Het gaan mooie foto's zijn: een overwinning in het geel en eentje in het groen. De druk was hoog en dan presteer ik op mijn best."

"Of ik geen spijt heb van de rit naar Longwy? Spijt komt altijd te laat. Ik doe nu wel een goede zaak voor groen, stilaan wordt Pogacar misschien de grootste concurrent. Het zal zaak zijn om elke dag punten te sprokkelen, maar ik heb wel een mooie marge nu."