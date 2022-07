🎥 Vanuit meerdere hoeken en in slow motion: kijk op verschillende manieren naar machtsexplosie van Van Aert!

Als Wout van Aert met zo'n machtsexplosie voor de dag komt, kan je er niet genoeg naar kijken. Dat doen we dan ook graag en liefst op verschillende manieren.

Het Twitter-account van de Tour de France schiet ons daarbij ter hulp. Het deelde de televisiebeelden van de laatste kilometer van de achtste Touretappe. Aan het eind buigt Michael Matthews het hoofd en geraakt de gele trui van Tadej Pogačar verschuild achter de groene van Wout van Aert, ontegensprekelijk de grote triomfator van de dag.

💚 @WoutvanAert wins another stage after an incredibly tense finish!



🎬 Watch the last KM now!



💚 Wout van Aert accroche un 2e succès sur le #TDF2022 au terme d'un final palpitant !



🎬 Revivez le dernier KM de la 8e étape ! pic.twitter.com/S06m5JalxC — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Wat een kracht ging er uit van zijn inspanning op de aankomst in Lausanne. Ook in de slow-motion beelden komt dat naar voren. Misschien zelfs nog een stukje meer: je ziet hier duidelijk met welk groot verschil Wout van Aert zijn tegenstanders aftroeft.

A slow-motion look at 💚 @WoutvanAert's win after a tight hill-sprint!



Admirez au ralenti le sprint entre costauds qui couronne 💚@WoutvanAert !#TDF2022 pic.twitter.com/tsOVCX9eXR — Tour de France™ (@LeTour) July 9, 2022

Zijn overwinning eens vanuit een andere hoek bekijken? Dat kan ook, de Tour de France-organisatie bedient u op uw wenken. Ook in onderstaand filmpje ziet u hoe Van Aert als eerste over de streep raast in Lausanne.