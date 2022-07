Het blijft maar duren: eerste kopman naar huis door coronavirus, ook Asgreen en Guerreiro geven op

In de Tour de France regent het dezer dagen opgaves. En dat is ook voor de rit van zondag opnieuw niet anders. Ook het coronavirus waart nog steeds rond.

Kasper Asgreen van Quick-Step - Alpha Vinyl heeft nog last van de knie - een overblijfsel van een blessure uit de Ronde van Zwitserland.

Drie opgaves

Hij geeft dus op, net als Guillaume Martin. De kopman van Cofidis stond veertiende in de stand, maar heeft corona.

Een eerste kopman moet er zo dus uit in deze Tour de France, de komende dagen zal het billenknijpen zijn voor velen. Ook Ruben Guerreiro is er niet meer bij, hij was al even ziek.