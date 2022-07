CEO's bevestigen: Soudal-QuickStep wordt dé nieuwe topploeg vanaf 2023

Soudal zit in zijn laatste jaar als sponsor van de Lotto-ploeg, Quick-Step ziet Deceuninck dan weer naar Alpecin trekken. En 1+1 is nu eenmaal nog altijd 2, zo was al enkele maanden duidelijk.

Soudal wil internationaler in de spotlights komen en dus zochten ze naar een team met internationale uitstraling. Daarbij kwamen ze snel bij Quick-Step terecht, iets wat Patrick Lefevere een paar maanden geleden al liet doorschemeren. Nu is het echter ook bevestigd: beide sponsors gaan volgend jaar samen door het leven als Soudal-QuickStep. Soudal neemt de lead "We zullen het binnenkort officieel allemaal bevestigen", aldus Dirk Coorevits, CEO van Soudal, in Vive le Vélo. "We willen de visibiliteit ten volle benutten en hebben zo besloten om een 5 jarige verbintenis te smeden." Ruben Desmet van Unilin, het bedrijf achter onder meer QuickStep en Alpha Vinyl, bevestigde dat Soudal de lead zal nemen. "Het wordt Soudal-Quick Step. Het budget zal ook een stukje opgetrokken worden", klinkt het. Momenteel ligt dat budget rond de 20 miljoen euro.