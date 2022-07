Opsteker van formaat: wereldkampioen maakt weldra rentree ... in Belgische koers

Julian Alaphilippe was nog niet klaar voor de Tour de France en moest de ronde van zijn land aan zich laten voorbijgaan na een zware val in Luik-Bastenaken-Luik.

Nu is er wél goed nieuws van en over Alaphilippe te melden. De Fransman is volop aan het herstellen en lijkt klaar voor de strijd stilaan.

Rentree

Binnen enkele weken zal hij zijn rentree maken in de Ronde van Wallonië (23-27 juli), heeft de organisatie van die koers laten weten.

Op weg naar de Vuelta zou ook nog de Clasica San Sebastian en de Tour de l'Ain op het programma van Alaphilippe komen te staan.