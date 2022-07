Prijzengeld Tour de France: Jumbo-Visma is met dank aan Van Aert grote slokop, Astana heeft amper iets in kas

De balans van het prijzengeld in de Tour is duidelijk: Jumbo-Visma is de grote slokop. Van Aert heeft daar een groot aandeel, door het dragen van de gele en groene trui en het winnen van twee ritten.

De ASO heeft een stand van zaken gegeven van het tot dusver verdeelde prijzengeld in de Tour de France. Het is meteen duidelijk dat Jumbo-Visma de absolute grootverdiener is onder de ploegen. Met Van Aert in een glansrol fietste Jumbo-Visma al 82140 euro bij mekaar. UAE is de tweede best verdienende ploeg, maar heeft met een bedrag van 37210 euro niet eens de helft verdiend van wat Jumbo-Visma binnenrijfde.

DRIE BELGISCHE PLOEGEN IN TOP 10

De derde meest verdienende ploeg is van Belgische oorsprong: Quick-Step heeft 30520 euro erbij in deze Tour. Alpecin-Deceuninck staat in deze ranglijst zevende met 15830 euro. Op plek 9 volgt Intermarché-Wanty-Gobert met 14020 euro. Lotto Soudal is pas negentiende en koerste tot dusver 4290 euro bij mekaar.

Het kan nog altijd véél slechter. Dat bewijzen ze bij Astana, dat na negen Tourritten slechts 600 eurootjes in kas heeft. Het is hiermee veruit de slechtst presterende ploeg in deze Tour de France. Om dat te staven: de tweede minst verdienende ploeg B&B Hotels zit op de tweede rustdag aan 3700 euro prijzengeld. Dringend tijd voor Astana om in actie te schieten, als het iets aan deze Tour wil overhouden.