Soudal - QuickStep wil scoren in grote rondes (met Evenepoel), Eddy Planckaert meteen duidelijk over diens winstkansen

Soudal en Unilin gaan volgend jaar met elkaar in zee als Soudal - QuickStep. De twee grote sponsoren uit het Belgische wielrennen hebben een plan.

Na jarenlang goed te zijn geweest in het klassieke voorjaar willen ze bij QuickStep wel eens iets anders en dus nog meer inzetten op grote rondes.

Daarbij kan Soudal (en het extra budget dat zo zal vrijkomen) een rol gaan spelen. Een ploeg bouwen rond Evenepoel? "Bijvoorbeeld rond Evenepoel, maar dat kunnen in de toekomst nog andere renners zijn", aldus Dirk Coorevits van Soudal bij Vive le Vélo.

Stabiliteit

"Het is een project voor de lange termijn, we willen geen druk leggen op Remco. Maar we willen bouwen aan een project." Waarop Ruben Desmet van Unilin inpikte: "De Tour winnen? Dat is zeker een plan, maar of dat realistisch is weten we niet. Maar we kiezen voor een langdurig project dat stabiliteit biedt."

Eddy Planckaert pikte ook in: "Of hij ooit de Tour zal winnen? Ik denk het niet. Kleine rondes, de meeste klassiekers en de Vuelta en misschien de Giro moet kunnen. Maar de Tour? Neen, hij heeft altijd een slechte dag en die moet weggeraken. Misschien is dat te voorkomen, maar het zal niet makkelijk zijn."