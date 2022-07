Vannieuwkerke kondigde transfer aan: "Als het niet zo is, dan duik ik een week lang rond Nieuwjaar in zee in Middelkerke"



Het lijkt ondertussen zo goed als zeker: Tim Merlier trekt volgend seizoen naar Quick-Step - Alpha Vinyl. Al mag het voor 1 augustus niet met zoveel woorden gezegd zijn. Zijn ploegleiders bij Alpecin-Fenix gaven het min of meer toe, zelf wilde Merlier het nog niet te luid zeggen – voor 1 augustus mag dat ook niet volgens de regels van de UCI. Pas dan mag een contract getekend worden voor het volgende jaar. 1 augustus Toch is het publiek geheim dat Merlier volgend jaar dus in de Belgische kampioenentrui zal te zien zijn bij Quick-Step – Alpha Vinyl. Het noopte Karl Vannieuwkerke tijdens het Belgisch kampioenschap bij Sporza tot een flinke uitspraak. “Het mag niet gezegd zijn, maar we zijn zeker. Het zal zo zijn … Weet je, als hij volgend seizoen niet voor Quick-Step rijdt, dan zal ik een hele week nieuwjaarsduiken in het water in Middelkerke. Maar het zal niet nodig zijn.”



