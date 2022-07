Wout van Aert: "Dan is mijn Tour geslaagd" en "Voel me fantastisch bij Jumbo-Visma, krijg alle vrijheid"

Wout van Aert heeft er al een prima Tour de France opzitten. Wat wil hij de komende twee weken nog laten zien?

Wout van Aert is duidelijk: hij voelt zich in zijn sas bij Jumbo-Visma en is heel blij met de dagen in het geel en zijn huidige groene trui.

Van Aert: "Met een volledige ploeg in dienst die iets minder is, had ik misschien geen rit gewonnen. Het is de verdienste van de omkadering en de ploegmaats dat ik de ritzeges heb en het groen en het geel mag en mocht dragen", klinkt het bij Sporza.

Geslaagde Tour?

"Er is veel over gediscussieerd of ik genoeg vrijheid zou krijgen. Het is duidelijk dat ik alle vrijheid krijg die ik wil hebben in deze ploeg. Ik voel me hier fantastisch."

"Wanneer mijn Tour dan geslaagd is? Als ik de groene trui kan behouden. En als ik een tweede wens mag doen: het geel in Parijs voor de ploeg."