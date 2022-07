De kleppers voor Tourrit 10: Van Aert wil energie sparen, Van der Poel op zoek naar vorm na volledige rustdag in bed

Elke Tourrit is het weer uitkijken naar de allround kleppers en dat zijn Van Aert en Van der Poel in de eerste plaats, als ze allebei top zijn. Iedereen weet echter dat Van der Poel sukkelt met zijn vorm in deze Tour.

In de negende etappe draaide het wel al iets beter. Het is dus hopen dat de rustdag deugd heeft gedaan en de trend zich doorzet. "Ik heb gisteren bijna de volledige rustdag op mijn bed gelegen", vertelde Van der Poel in Morzine, startplaats van rit 10. "Het was aangenaam om het eens wat rustiger aan te doen."

🎙🇳🇱 @mathieuvdpoel



"Yesterday, I stayed in bed almost all day. It was nice to rest. I hope to be in good shape for the second week. Today is the first day of a few very hard days."#TDF2022 pic.twitter.com/1JYBiPeXUj — Tour de France™ (@LeTour) July 12, 2022

Het kan nog aangenamer worden als het ook helpt om weer een betere versie van zichzelf te laten zien. "Ik hoop dat ik in goede vorm ben in de tweede week van de Tour. Het is vandaag de eerste van een reeks zwaardere etappes", weet de Nederlander van Alpecin-Deceuninck.

In tegenstelling tot Van der Poel liet Wout van Aert al een blakende vorm zien in deze Tour de France. Gaan we hem weer aanvallend zien koersen? "Ik verwacht niet te veel van de rit van vandaag", tempert Van Aert de verwachtingen bij Sporza. "Maar dat deed ik zondag ook niet en door omstandigheden geraakte ik toch in de vlucht. Ik denk dat ik best energie spaar voor de komende dagen, die superzwaar worden."