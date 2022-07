Jasper Philipsen nog niet in paniek: "Hoe verder de Tour vordert, hoe meer afgemat ..."

Hij juichte al eens in deze Tour de France, maar echt winnen deed hij nog niet. Alsof de Tour en hij geen vriendjes zijn. "Maar het zal nog wel komen."

Jasper Philipsen heeft er nog steeds vertrouwen in. Met ondertussen drie klasseringen in de top-5 is hij na Wout van Aert de Belgische man waar wordt naar uitgekeken in de Tour de France.

Voordeel

Alleen is er nog niet gewonnen: "Veel renners zouden blij zijn met mijn prestaties, maar die zege blijft uit", aldus Philipsen in Het Nieuwsblad.

"Alleen al deze Tour denk ik nog vier kansen te krijgen om een rit te winnen. Hoe verder in de Tour, hoe meer de absoluut snelle mannen als Jakobsen moe zullen worden. Dat moet in mijn voordeel spelen."