Ploegmaat ziet beterschap bij van der Poel, analist duidelijk: "Natuurtalent, hij verlaat Tour niet zonder één grote poging"

We hadden dit jaar in de Tour de France op epische strijd gehoopt/gerekend tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Maar bij de Nederlander loopt het tot dusver niet zoals gehoopt.

"Het is jammer, maar ook geen drama", is Jasper Philipsen duidelijk in Het Nieuwsblad. "En ik zie stilaan beterschap, ik verwacht hem de komende dagen wel eens."

Natuurtalent

Een gevoel dat ook leeft bij radiocommentator Christophe Vandegoor bij Sporza: "In Lausanne reed hij al even op kop en toen zeiden we op de radio: hij wordt beter en hij gaat niet naar huis."

"Met zo'n natuurtalent kan het snel gaan. Ik verwacht hem nog, net omdat het Mathieu van der Poel is. Zijn eerzucht is zo groot dat hij de Tour niet zal verlaten zonder één grote poging."