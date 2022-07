🎥 Philippe Gilbert beleeft 450e rit in een grote ronde in de ontsnapping: "Tijd om te stoppen"

Philippe Gilbert heeft 450 ritten in een grote ronde gereden. Het was voor hem een dagje in de ontsnapping.

Al 450 ritten in een grote ronde staan al op de teller van Philippe Gilbert. "Ik wist dat niet", zei hij. "450? Ik ben kapot. Het is misschien tijd om te stoppen."

Gilbert zat dan ook in de ontsnapping. "In het begin was het zot om te koersen", ging hij verder. "Er was geen controle. Het was wel belangrijk dat iemand van de ploeg in de ontsnapping zat. We hebben met verschillenden geprobeerd. Er was constant iemand mee en uiteindelijk zat ik in de ontsnapping, maar dat kon ook iemand anders geweest zijn."