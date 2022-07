Bauke Mollema gaat niet voor de vroege vlucht op weg naar de Granon: "Het is voor de klassementsrenners"

Bauke Mollema gaat zich nog sparen op weg naar de Granon. Volgens hem is het een rit voor de klassementsrenners.

In de Tour dit jaar hebben we Bauke Mollema nog niet veel gezien. Ook zat hij nog niet in de vroege vlucht. Om zo proberen een etappe te winnen. Misschien dat de rit naar de Col du Granon hem inspireert.

"Ik ga mij niet mengen in de strijd om in de vroege vlucht te zitten", zegt Mollema. "Het is een rit voor de klassementsrenners. Nochtans voel ik me beter dan 4 dagen geleden, maar op het einde van de week zijn er meer mogelijkheden voor mij.