Enric Mas verliest 8 minuten op de Granon: "Een heel slechte dag"

Enric Mas heeft op weg naar de Granon meer dan 8 minuten verloren. "Ik had een heel slechte dag", zei hij achteraf.

Een van de grootste slachtoffers onder de klassementsrenners op de Granon was Enric Mas. De kopman van Movistar verloor maar liefst 8'08". Hij staat in het klassement nu 10e op 9'29". Zo staat hij op meer dan 7 minuten van een podiumplaats. Hij kan het podium dus vergeten.

"Het was een heel slechte dag", zei Mas. "Het was een dag om te leren en te verbeteren. Vanaf de voet van de Galibier was ik al leeg. Nu moeten we naar het hotel. Daar gaan we alles analyseren en met iedereen praten. Ook gaan we kijken hoe we de rit naar Alpe d'Huez zullen aanpakken. Ik ga nu rusten en ervoor gaan."