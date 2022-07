Tadej Pogacar heeft een verklaring voor zijn tijdverlies op de Granon: "Ik heb een beetje te dom gekoerst en zal dat niet meer doen"

Tadej Pogacar heeft ondertussen een verklaring gevonden voor zijn tijdverlies op de Col du Granon. Hij had te veel op de aanvallen gereageerd en heeft beloofd om dat niet meer te doen.

Na het tijdverlies van Tadej Pogacar was er nog geen echte verklaring gekomen uit zijn kamp. Na de rit naar Alpe d'Huez kwam Pogacar met een verklaring.

"Er waren te veel aanvallen", zei hij. "Ik heb daar allemaal op gereageerd en ook zelf aangevallen. Dat was een beetje dom koersen. Soms is het beter om wat meer te volgen, maar ik voelde me goed op de Galibier. Uiteindelijk heb ik daar een prijs voor betaald. Het zal niet meer gebeuren."

Pogacar weet nu dat hij moet aanvallen: "Ik probeerde in deze rit al aan te vallen, maar het was niet met het volledige vertrouwen door de vorige rit. Ik weet dat ik zal moeten blijven proberen en blijf positief. Het is nog lang. De fans zullen ook een mooie strijd zien. Het verschil tussen de top 5 is klein."