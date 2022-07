"Fair-play was er niet van iedereen": CEO Lotto-Soudal maakt zich druk, maar Belgisch team bakt er simpelweg niets van en moet herbronnen

Bij Lotto-Soudal wilden ze het wel eens proberen op weg naar Saint-Etienne. Maar beide plannetjes faalden opnieuw. Is het pech of is er meer aan de hand? Er was weer heel wat over te doen na de race.

De bedoeling was dat er iemand mee zou zitten in de vlucht, maar ondanks enkele pogingen waren er uiteindelijk zeven vandoor en daarbij geen renner van Lotto-Soudal.

Dan maar over naar plan B: een sprint verwezenlijken en daarin knallen met Caleb Ewan. Tot ... Ewan zelf tegen de vlakte ging in een bocht. Weg kansen voor de Belgische ploeg, alweer.

Fair-play

Na dagenlang afzien in de bergen lukte het dus ook in een overgangsetappe voor geen meter. "“We hadden de koers in handen. Caleb was in goede vorm. We probeerden zelf om de koers harder te maken. Maar dan valt hij. En voila, de etappe voor hem is gedaan. Spijtig", was CEO John Lelangue duidelijk tegen Het Laatste Nieuws. "De fair-play was er ook niet van iedereen", kwam er ook een sneer naar andere ploegen.

Michel Wuyts is bij VTM dan weer kritisch: "Iedereen cijfert alles weg voor Ewan tot nu toe, misschien moeten ze het nu toch eens over een andere boeg gooien. Ze hebben al vluchten gemist waar 17-18 ploegen vertegenwoordigd zijn. Je kan dat niet op pech blijven steken."

© photonews

De cijfers zijn alvast duidelijk. De renners van Lotto-Soudal hebben deze ronde nog geen dichte resultaten gereden of toch heel erg weinig.

Enkel de vierde plaats van Kron valt op, verder zijn er heel weinig topnoteringen geweest. Heel vaak bleven de meeste renners zelfs helemaal achteraan bengelen.

We lijsten de resultaten van de eerste twee weken eens op:

Rit 1: Vermeersch 22e

Rit 2: Ewan 13e

Rit 3: Ewan 9e

Rit 4: Janse van Rensburg 28e

Rit 5: Vermeersch 59e

Rit 6: Kron 28e

Rit 7: Gilbert 60e

Rit 8: Kron 4e

Rit 9: Kron 72e

Rit 10: Gilbert 72e

Rit 11: Gilbert 142e

Rit 12: Kron 79e

Rit 13: Kron 24e

In het klassement staat Gilbert 96e op meer dan twee uur, in het ploegenklassement staan ze 22e en laatste op meer dan zes uur.

Dat is meer dan pech alleen. Er is weinig initiatief en Caleb Ewan zelf bakt er te weinig van - zijn val zal nu geen deugd gedaan hebben, maar zou hij anders wél hebben meegesprint voor de overwinning tegen Wout van Aert en co?