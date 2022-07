Froome komt boven water, vriend en vijand reageert: "Hele wielerwereld blij" en "Hij is een legende"

Chris Froome is op weg naar Alpe d'Huez opnieuw onder de mensen gekomen. De viervoudig winnaar van de Tour de France reed naar de derde plek en lijkt zo toch stilaan opnieuw naar een betere vorm toe te groeien.

“Het was heel mooi om zien. Ik denk dat de hele wielerwereld blij is hem terug op dit niveau te zien”, aldus ploegmaat en analist Sep Vanmarcke in Vive le Vélo. “Hij deed er echt alles aan om terug te keren op zijn niveau. Dit zal hem deugd doen en vele anderen met hem.”

“Naar Froome kijk ik op. Niet enkel voor zijn palmares, maar ook omdat ik hem van dichtbij zie werken, het voortouw zie nemen om de ploeg mee te trekken. Na zo’n zware valpartij bereikt hij nog veel, ook al was hij ooit de beste ter wereld. Dat is bewonderenswaardig.”

© photonews

“Zijn stijl is nooit heel mooi geweest, maar ik geloofde erin”, pikte Geert Meyfroidt in. “Ik vind het zeker niet meelijwekkend. Hij weet dat hij nooit meer de Tour gaat winnen, maar hij blijft er eer uithalen en doet er alles voor.”

Ook Tom PIdcock had wat te zeggen over zijn maatje in de vlucht van de dag: “Het is cool dat hij er bij was, als viervoudig winnaar. Hij is een legende en we zijn samen ontsnapt.”