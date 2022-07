Pidcock ooit eindwinnaar in de Tour de France? "Nu al hongerig naar volgend jaar, zou het leuk vinden" - ook analisten roeren zich

Tom Pidcock maakte heel veel indruk in de Tour de France op weg naar Alpe d'Huez. Kan hij op termijn ook een klassement ambiëren in de grote rondes?

"Het is keuzes maken en ik weet niet of hij al wil kiezen. Misschien moet hij zich in de eerste plaats gewoon amuseren", aldus Geert Meyfroidt in Vive le Vélo.

Hongerig

"Hij concentreert nu nog op vanalles, maar dan zou hij anders moeten gaan rijden", vulde Sep Vanmarcke aan. "Dan zal het meer focussen worden op klimmen en dan zou zijn explosiviteit minder worden. Maar INEOS heeft al eens gekeken hoever hij kan komen."

En wat denkt Pidcock zelf? "Ik zou het leuk vinden ooit de Tour de France te winnen. Dit jaar heb ik veel geleerd en ik ben al hongerig naar volgend jaar."