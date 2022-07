Axel Merckx heeft vragen bij tactiek sommige teams: "Soms begrijp ik er niets meer van, het zag er helemaal niet uit"

Het is niet simpel om de tactiek van sommige teams te begrijpen, zelfs in de Tour. Ook Axel Merckx stelde zich vragen na het bekijken van de dertiende rit.

Axel Merckx schoof mee aan tafel bij Vive le Vélo en keek met grote ogen naar hoe bepaalde ploegen koersten. "Soms begrijp ik er helemaal niets meer van. Het zag er helemaal niet uit. Sommige ploegen rijden, dan rijden ze weer niet, dan rijden ze weer als het te laat is. Ik weet eigenlijk niet wat de gedachte erachter was om op kop te rijden, dan weer te stoppen en dan weer te herbeginnen."

CHAOS

Dan heeft Merckx het vooral over BikeExchange-Jayco. Het was volgens hem ook niet erg realistisch om de vroege vlucht nog terug te willen pakken. "Als je ziet wie in de ontsnapping zat: dat waren niet de eerste de beste. Ofwel rijd je meteen, ofwel rijd je niet. Om ze dan nog een extra minuut te laten pakken. Ik denk dat er een beetje chaos en paniek sloop bij die ploegen."

Ook Lotto Soudal deed - zolang ze nog werkten voor Ewan - niet alles perfect. "Persoonlijk vind ik het spijtig dat je Philippe Gilbert meteen opoffert. Hem heb je volgens mij nog nodig op het einde op die klim als er nog iets gebeurt", is de analyse van Merckx.