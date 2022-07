Matthews wilde laten zien dat hij meer is dan een sprinter: "Al vaak neergehaald, vrouw en kind altijd in mij blijven geloven"

Al twee keer werd hij tweede in de Tour de France, maar uiteindelijk is het dan toch gelukt in Mende. Michael Matthews was heel tevreden en had mooie woorden in petto.

"Dit is het verhaal van mijn carrière, met heel veel rollercoasters, op en neer. Mijn vrouw en mijn dochter zijn altijd in mij blijven geloven", aldus Matthews in het flashinterview na de race. "Ik ben al heel veel keer neergehaald, maar ik kom altijd opnieuw recht. Dit was voor mijn dochter vandaag. Ze is vier jaar oud en ik moet haar vaak missen omdat ik vaak weg ben om te racen." Meer dan een sprinter "Ze offeren heel veel op voor mijn carrière, nu heb ik laten zien waarvoor ze het doen", was er de nodige emotie. "Gisteren was het een goede rit voor mij, dus dat was een gemiste kans. We wilden daarom nu nog iets doen. Vandaag wist ik dat het mijn laatste kans zou gaan zijn mogelijk, dus ik wilde iedereen laten zien dat ik meer ben dan gewoon een sprinter."