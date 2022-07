Onder meer Wellens en Frison slepen Caleb Ewan binnen de tijdslimiet naar Mende: "Misschien ben ik Parijs goed" (lacht)

Caleb Ewan werd door het vroege beukwerk van onder meer Tadej Pogacar snel gelost en moest daarna de hele race achtervolgen.

Eerst deed hij dat flink wat kilometers helemaal alleen. "We wilden ook geen andere mensen opofferen als het bij hem echt niet zou gaan", aldus CEO John Lelangue bij Sporza.

🤝 Thanks to his teammates, @CalebEwan makes it to the finish line within the time limit.



