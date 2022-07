Al zege nummer 4 in de Baloise Ladies Tour: Lorena Wiebes doet het opnieuw, de eindzege is voor Ellen van Dijk

Lorena Wiebes heeft ook de slotetappe van de Baloise Ladies Tour gewonnen. Opnieuw stond er geen maat op haar in de massasprint. De eindzege was voor Ellen van Dijk.

De laatste etappe was in en rond Deinze. Eerst was er een grote lus ten noorden van Deinze. Daarna reden de rensters voor de 1e keer over de finishlijn en volgden nog 5 plaatselijke ronden naar Nevele en terug naar Deinze. In totaal was de rit net geen 120 km lang.

Al snel reed een trio weg. Zij gingen de hele rit kleuren. Af en toe ging er een renster ertussen rijden. Onder meer Mieke Dockx koos het hazenpad, maar zij werden telkens gegrepen. Op enkele kilometers van de streep was het ook gedaan voor het koptrio.

De massasprint was onvermijdbaar en daar was opnieuw Lorena Wiebes. Ze won al haar 4e etappe. De eindzege van Ellen van Dijk kwam niet meer in gevaar.