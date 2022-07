Johan Bruyneel snapt tactiek van Pogacar en UAE niet: "Dat is zinloos"

Johan Bruyneel zit niet meer in het wielerpeloton. Maar de ervaren ploegleider heeft wel altijd een mening klaar over wat er gebeurt in da peloton.

Als ploegleider van Lance Arsmtrong won Johan Bruyneel 7 keer de Tour de France, tot dat de zeges van Armstrong geschrapt werden. Als ploegleider van Contador won hij wel officieel de Tour.

Na de hongerklop van Pogacar op de Col du Granon moest Jumbo-VIsma de koers dragen. Hoewel ze dat bij UAE niet zo erg vinden aangezien ze nog maar met 6 zijn, is de kloof tussen Pogacar en Vingegaard nu wel redelijk groot. Daarom zal Pogacar zijn manschappen nog geod kunnen gebruiken de komende dagen. Dat Marc Soler in de ontsnapping zat in de rit naar Mende zaterdag snapt Bruyneel niet.

"Het enige dat ze nu moeten doen is krachten sparen voor de Pyreneeën. Ook die vroege aanval van Pogacar... Dat is zinloos met je krachten smijten want je weet dat Jumbo-VIsma zich nog perfect kan organiseren zo ver van de finish. Het was echt doelloos. En waarom sprint hij nog aan de aanjomst in Mende? Er zijn geen boni's meer. In de Tour moet je elke mogelijkheid om krachten te sparen aangrijen", besluit Bruyneel bij WielerFlits.