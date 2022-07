Roglic moet opnieuw overschakelen op plan B na pech in Tour: 4e Vuelta-zege in het verschiet?

Zal Primoz Roglic ooit de Ronde van Frankrijk winnen? De Sloveen start nagenoeg elk jaar als een van de topfavorieten maar moet telkens overschakelen op plan B. Net zoals dit jaar.

De historie

Primoz Roglic is 5 keer gestart aan de Ronde van Frankrijk. In 2017 ging hij nog niet voor een klassement maar won hij wel een etappe. Een jaar later in 2018 stuitte hij nog op Geraint Thomas en Tom Dumoulin. Het jaar daarop koos hij voor de dubbel Giro-Vuelta. De Giro moest hij aan Carapaz laten maar de Vuelta leverde wel zijn eerste eindzege op in een grote ronde.

In 2020 begon Roglic opnieuw aan de Tour met een gele droom maar op La Planche des Belles Filles werd die droom uit elkaar gereden door Tadej Pogacar. Om de ontgoocheling door te spoelen trok Roglic naar de Vuelta om de derde grote ronde van het jaar voor het tweede jaar op rij te winnen.

© photonews

Ook vorig jaar stond Roglic aan de start als topfavoriet en uitdager van Tadej Pogacar maar na een val in de 3e etappe gaf hij er enkele dagen later de brui aan. Net als het jaar ervoor besloot hij om naar de Vuelta te trekken. Daar was hij bijna 5 minuten sneller dan Enric Mas na 21 etappes.

Is dat dan ook het plan van Roglic voor dit jaar? Enkele dagen geleden grapte hij al tegen de motor dat deze Tour een goede voorbereiding is op de Vuelta voor hem. Na een valpartij in de kasseirit van deze Tour, kon Roglic zijn klassementsambities opbergen. De Sloveen besloot om niet meer van start te gaan in de 15e etappe van de Tour.

Stevige Vuelta-concurrentie

Roglic gaat voor zijn vierde etappezege in de Ronde van Spanje. Daarmee zou hij samen met Roberto Heras recordhouder worden.

Maar op de voorlopige startlijst krijgt Roglic stevige concurrentie. Zo zou Pogacar zich aan de Vuelta wagen en zal Ineos Richard Carapaz sturen. Ook Giro-winnaar Jai Hindley staat op de voorlopige startlijst.