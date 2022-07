Philipsen wist 'gênant' momentje uit: "Dat was een mooiere foto dan nu, maar binnen enkele jaren ..."

Eindelijk. Een tiental dagen nadat hij de handen in de lucht stak ... en tweede werd, is het nu toch raak voor Jasper Philipsen. Door het kruim van het sprintersgilde te kloppen met een perfecte bocht.

"Die bocht was heel belangrijk, want ik wist nog van vorig jaar dat je na de bocht niet veel meer kon goedmaken. Morkov werd toen tweede als lead-out van Cavendish", besefte Philipsen in Vive le Vélo.

Tadej Pogacar was blij als een kind voor zijn ex-ploegmaat en goede vriend: "Hij was heel blij voor mij inderdaad, omdat hij weet dat het niet vanzelf komt. Hij goot dan ook nog spuitwater over mij, dat prikte dan nog wel een beetje. Alles is goed voor verkoeling natuurlijk."

Gênant moment uitgewist

En zo is voor Philipsen het momentje van Calais helemaal uitgewist: "Dat was toen wel een beetje gênant, maar ik ben blij dat ik het nu heb kunnen afwerken."

"Ik heb al eens mogen juichen in Calais, dat was een veel mooiere foto dan vandaag. Net na de meet was er nog een bocht naar links, dus ik moest mijn handen aan mijn stuur houden. Binnen een paar jaar weet niemand het meer en dan neem ik gewoon de beelden van die andere aankomst", kon er een lach af.