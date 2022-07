Roodhooft duidelijk: "Voor zoveelste keer bewezen dat we geen kinderen zijn die verdwaald rondlopen zonder Mathieu"

Het waren geen makkelijke weken voor Alpecin - Deceuninck in de Tour de France, maar in rit 15 pakten ze dan toch hun ritzege mee.

Jasper Philipsen heeft de ban gebroken voor het team van de broers Roodhooft, die tot op heden al wat kritiek te verwerken hadden gekregen.

Mathieu van der Poel was de kopman in de Tour de France, maar hij kon nooit zijn beste vorm vinden, terwijl Philipsen het moest stellen met een aantal ereplaatsen.

"We zijn geen kinderen die verdwaald rondlopen in de grote stad zonder van der Poel", aldus Philip Roodhooft in Het Laatste Nieuws.

"Dat hebben we voor de zoveelste keer bewezen. We hadden niet het gevoel dat onze Tour aan het mislukken was."