Ook Boonen staat versteld van verbluffende Van Aert en vergelijkt met beste Sagan: "Ik heb dit nog nooit gezien"

Ook Tom Boonen staat versteld van de verbluffende glansprestaties van Wout van Aert die mekaar wat blijven opvolgen.

"Wout van Aert rijdt elke dag alsof het een eendagskoers is", zegt Tom Boonen in Het Laatste Nieuws. "Hij lijkt niet te denken aan wat nog komt. Héél straf. Van Aert kan tijdrijden, Van Aert kan sprinten en Van Aert kan bergop zijn plan trekken. Hij is een keistraffe coureur, maar dat hij elke dag ook nog een taak krijgt of een plan heeft, maakt het helemaal speciaal."

© photonews

Het is een beetje zoals de beste Sagan, maar dan nog beter. "De voorbije tien jaar is Peter Sagan de enige die af en toe ook zulke speciale nummers opvoerde. In zijn beste dagen kon die ook een stukje klimmen, maar je kan het niet vergelijken met wat Van Aert vandaag doet. Sagan had ook dagen dat hij een beetje in de bus hing. Van Aert koerst elke dag vooraan."

De wetten van de sport en van de Tour worden zo getart. "Krachten sparen was altijd de sleutel tot succes, maar dat doet hij niet. Wout 'poeft' soms weg, terwijl je je afvraagt: voor wie of voor wat? Echt waar, ik heb dit nog nooit gezien. Ik snap het niet goed, maar ik vind het wel geweldig om naar te kijken", is Boonen vol bewondering voor Van Aert.