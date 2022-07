Philippe Gilbert gaat met vertrouwen de slotweek in: "Ik heb al vaak in de slotweek gewonnen"

Philippe Gilbert staat aan het begin van zijn laatste week in de Tour. Hij begint met vertrouwen aan die week.

Nog 6 ritten en dan heeft Philippe Gilbert zijn laatste Tour de France gereden. Voor die laatste week is hij nog altijd even ambitieus als vroeger en hij denkt aan een zege. "Ik heb in alle grote rondes in het verleden al ritten kunnen winnen in de slotweek", zegt hij. In totaal won Gilbert al 5 ritten tijdens de slotweek van een grote ronde.

Onderweg naar de Pyreneeën staat er zijwind. Hier en daar wordt er over mogelijke waaiers gesproken. "Het zou niet slim zijn om achteraan het peloton te zitten", zegt Gilbert daarover.