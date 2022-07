Discussie barst los op Twitter na innovatief idee van Thomas De Gendt rond het bergklassement

Simon Geschke rijdt nu al langer dan een week in de bolletjestrui in de Tour de France. Een beloning voor zijn inspanningen tijdens ontsnappingen, ook al is de Duitser geen klimmer pur sang. Er kan dan al eens nagedacht worden over het format van het bergklassement. Nu hij zelf de Tour niet rijdt, heeft ook Thomas De Gendt daar de tijd voor genomen.

De renner van Lotto Soudal plaatste dinsdagnamiddag een tweet met een opvallend idee. "Misschien is dit iets om over na te denken. Waarom delen ze geen bergtrui uit gebaseerd op de snelste klimtijden? Hou het huidige puntensysteem, maar van de tien beklimmingen met de meeste hoogtemeters maak je een klassement op tijd."

Maybe something to think about. Why don’t they give a mountainjersey based on the fastest climbing times. Still keep the regular point system but the 10 highest climbs count towards a secondary classification based only on your time.