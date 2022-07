🎥 De perfecte dag van Jumbo vanuit de volgwagen: "Je bent een f*cking legend"

Voor Jumbo-Visma was het gisteren een dag om nooit te vergeten in de Tour de France. De geelhemden reden de perfecte etappe en zorgde ervoor dat Jonas Vingegaard een eerste eindzege in de Tour de France bijna niet meer kan ontglippen.

Eergisteren was er nog een zeer sterke Brandon McNulty in dienst van Tadej Pogacar maar gisteren waren de rollen omgekeerd. Ondanks de aanvallen op de Col du Spandelle week Vingegaard geen centimeter van het wiel van Pogacar. Vervolgens was er berewerk van Kuss en Benoot maar vooral van Wout van Aert die na een dag in de aanval ervoor zorgde dat Pogacar moest loseen op de Hautacam.

Een dag later blikt Jumbo-Visma terug met beelden vanuit de volgwagen. Op voorhand horen we dat het plan was om Pogacar te lossen omdat Vingegaard volgens de ploegleiding de betere klimmer is van de twee. Tijdens de etappe ontvouwde het plan zich perfect en dat horen we ook vanuit de volgwagen. Wanneer Pogacar moest lossen, was het hek helemaal van de dam in de wagen: "Je bent een f*cking legend. WInnen in de gele trui met meer dan een minuut voorsprong", horen we.

Maar kijk en geniet vooral zelf nog eens na van de etappe van gisteren: