Christophe Laporte maakt feest van Jumbo-Visma nog mooier met ferme uitval, Jasper Philipsen tweede

Wat kon Jumbo-Visma nog meer wensen na Hautacam? Een ferme zege van Christophe Laporte, bijvoorbeeld. Zo geschiedde ook in de negentiende Tourrit.

Pogačar had de vorige dagen met veelvuldige aanvallen Vingegaard bestookt, maar die was dan de betere op Hautacam. Daardoor is de strijd om de eindzege zo goed als beslecht. Ook een dag later ging Pogačar toch nog een keertje aanvallen. Van Aert riep hem tot de orde.

Drie andere renners konden wel wegrijden: Stuyven, Gougeard en Wright. Zij bleven voorop tot de laatste anderhalve kilometer. Van Aert reed in dienst van Laporte en die kon met een tussenversnelling de aansluiting vinden vooraan. Sagan durfde niet mee te gaan en gokte dat het nog een groepssprint voor de overwinning ging worden.

LAPORTE KNALT IEDEREEN UIT HET WIEL

Een verkeerde gok, want als Laporte dan een laatste venijnige versnelling plaatste, had niemand daar nog een antwoord op. De Fransman knalde iedereen uit het wiel en bezorgde het land van de Tour een eerste zege in de editie van 2022. Philipsen was veruit de snelste van de rest en spurtte naar een tweede plek.