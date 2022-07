Nairo Quintana (5e in het klassement) krijgt 10 seconden straftijd

Nairo Quintana heeft 10 seconden straftijd gekregen. Dat kan hem zuur opbreken met het oog op een plaats in de top 5.

Voor de laatste plaats in de top 5 lijken enkel nog Nairo Quintana, Louis Meintjes en Aleksandr Vlasov in aanmerking te komen. Quintana staat voorlopig 5e. Hij heeft 8 seconden voorsprong op Meintjes en 35 op Vlasov.

Al had die voorsprong groter kunnen geweest zijn. Quintana kreeg in de rit naar Hautacam 10 seconden straftijd. Volgens de koerscommissarissen had hij zich vastgehouden aan de motor. Dat kan hem in de eindafrekening zuur opbreken.

Ook kreeg Quintana een boete van 200 Zwitserse frank en 4 strafpunten voor het punten- en bergklassement, maar dat zal hij wellicht minder erg vinden dan zijn straftijd.