Nico Mattan is overtuigd: "Wout Van Aert kan de Tour winnen"

Wout Van Aert heeft in deze Tour al heel wat indruk gemaakt. Volgens Nico Mattan kan hij zelfs de Tour winnen.

Nico Mattan was na de rit naar Hautacam te gast in Vive le Vélo. Daar stak hij zijn bewondering voor Wout Van Aert niet onder stoelen of banken.

"De groene trui die op de laatste klim van een zware Pyreneeënrit op kop gaat sleuren", zei Mattan. Dat hebben we nog nooit gezien. Eddy Merckx misschien, maar die had ook het geel. Het is gewoon waanzin."

"Ik durf zelfs verder te gaan", ging Mattan verder. "Van Aert kan de Tour winnen. Hij zit op dit moment gewoon in de verkeerde ploeg. Je moet gewoon een ploeg rond hem bouwen. Ook moeten er extra tijdritten in het parcours komen. Maar zo wint hij de Tour."