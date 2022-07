VOORBESCHOUWING RIT 19: Krijgen we nog eens een massasprint of kan de ontsnapping wegblijven?

Na de Pyreneeën zijn er nog 2 ritten voor de slotrit in Parijs. In Cahors krijgen de renners een vlakke rit voorgeschoteld. Voer voor de topsprinters dus. Of kan de ontsnapping wegblijven.

Voor de renners op de voorlaatste dag nog een tijdrit moeten rijden, is er eerst nog een vlakke rit. Die vertrekt in Castelnau-Magnoac ten noorden van de Pyreneeën. Van daaruit gaat het hoofdzakelijk in noordelijke tot noordoostelijke richting. Op zo'n 20 km van de aankomst maken ze een bocht in oostelijke richting om naar Cahors te gaan waar de aankomst ligt in. In totaal is de rit 188,3 km lang.

De rit is hoofdzakelijk vlak. De 1e 40 km gaat het zelfs hoofdzakelijk bergaf. Het is duidelijk dat de topspurters nog eens een kans krijgen. Na de ritten met de vele klimkilometers zullen ze ongetwijfeld nog eens alles op alles willen zetten om voor de zege te sprinten.

FAVORIETEN

Aan favorieten geen gebrek. Fabio Jakobsen won al in Nyborg. Al moest hij in de Pyreneeën en vooral op Peyragudes heel diep gaan om net binnen tijd aan te komen. Ook Dylan Groenewegen won al een rit. Ook hij zal gebrand zijn op een 2e zege.

Caleb Ewan heeft nog geen ritzege. Hij heeft onderweg al de nodige pech gehad, maar hij lijkt nog fris te zitten in deze Tour. Hij was in de Pyreneeën een van de betere sprinters bergop en dat ondanks zijn val in de 2e week. Ook Mads Pedersen zal weer meesprinten. Hij zal nog een zege erbij willen.

© photonews

Ook onder de Belgen zijn er favorieten. Wout Van Aert en Jasper Philipsen waren allebei al succesvol in deze Tour. Ook is de aankomst in hun voordeel. De laatste meters gaan lichtjes bergop.

Er is wel nog een grote als in dit hele verhaal. Het is altijd mogelijk dat een grote groep in het begin van de etappe wegrijdt. Zo'n groep is voor de sprintersploegen natuurlijk moeilijker om te controleren. In het verleden is dat al meermaals gebeurd, maar de spintersploegen zullen alles in dienste willen stellen om dat scenario te vermijden.