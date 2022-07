Alaphilippe wint bij rentree meteen op Muur van Hoei in Tour de Wallonie

Julian Alaphilippe heeft bij zijn rentree meteen het zegegebaar kunnen maken in de Tour de Wallonie.

Het was even windstil in het peloton, buiten in Frankrijk dan. Want als de Tour plaatsvindt, zuigt die alle wieleraandacht naar zich. Maar vandaag ging de Tour de Wallonie van start. En met wereldkampioen Julian Alaphilippe, Belgisch kampioen TIm Merlier, Gent-Wevelgemwinnaar Biniam Girmay en tal van andere namen zat er in dat peloton heel wat kwaliteit.

De eerste etappe in Wallonië ging van Temploux naar Huy en wie Huy zegt, zegt natuurlijk ook meteen De Muur van Huy. De renners passeerden die muur een keer tijdens de etappe, net als de Côte de Groynne, de Côte d'Evrehailles en de Tienne de Vincon. Het spektakel zou echter plaatsvinden in de laatste kilometer want net zoals de Waalse Pijl kwam deze eerste etappe van de Tour de Wallonie aan op de Muur van Huy.

Topfavoriet wint

Julian Alaphilippe toonde zich al driemaal de primus in de Waalse Pijl dus trok als grote favoriet richting de muur maar de wereldkampioen had op het Franse kampioenschap na al vier maanden niet gekoerst. Toch lukte het de renner van Quick-Step Alpha.Vinyl om zijn punchersbenen te etaleren en de eerste etappe te winnen. Aranburu werd tweede en Robert Stannard derde.